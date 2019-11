SAP will höhere Beträge an die eigenen Aktionäre ausschütten. Dies soll in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen vonstatten gehen. „Unter Berücksichtigung der positiven finanziellen Entwicklung und einer sehr soliden Bilanzstruktur hat der Aufsichtsrat der SAP SE heute einer vom Vorstand vorgeschlagenen erhöhten Kapitalausschüttung im Jahr 2020 zugestimmt”, teilt das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Insgesamt ...