Jetzt wollen die USA und China auch noch die gegenseitig verhängten Strafzölle schrittweise zurücknehmen – wer hätte sich das vor drei Monaten noch träumen lassen? Die Annäherung im – man mag schon gar nicht mehr von ‚Streit‘ reden –, aber vor allem die Geschwindigkeit, mit der jetzt alles passiert, ist schon sehr überraschend. Entsprechend reagieren auch die Aktienmärkte.

Man könnte meinen, US-Präsident Trump hätte in den vergangenen Quartalen absichtlich die Wirtschaft ausgebremst, um sie pünktlich zum Wahlkampf wieder anzuschieben, indem er jetzt große Schritte auf China zugeht. Auch wenn er im Handelsstreit am Ende vielleicht nur einen kleinen Teil dessen erreichen wird, was er vorhatte, ein Ziel könnte er mit dieser Taktik erreichen: seine Wiederwahl.

Donald Trump scheint jetzt schärfer auf eine Einigung mit China zu sein, um seine nächste Amtszeit zu sichern, als die immer noch vielen offenen Fragen zum Thema Handel mit dem Rivalen tatsächlich klären zu wollen. Ein „Deal-Making“ mit China ist für den Moment bei Trump durch. Jetzt geht es einzig und allein um die Wiederwahl.

