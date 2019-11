Autoaktien im Aufwind - Siemens Healthineers mit soliden Zahlen - Ryanair überrascht positiv

Wien (www.aktiencheck.de) - Die positiven Signale im Zollstreit zwischen den USA und der EU trieben gestern insbesondere die Aktien der europäischen Autohersteller und deren Zulieferer in die Höhe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dementsprechend hätten die Anteile von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) mit einem Plus von 3,9% an der Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelegen, während BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) jeweils um rund 3% hätten zulegen können. [ mehr