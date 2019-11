Neue Technologien verändern traditionelle Geschäftsmodelle, und freiberufliche Arbeit, auch „Gigging“ genannt, entwickelt sich zur neuen Normalität.

Neue Technologien verändern traditionelle Geschäftsmodelle, und freiberufliche Arbeit, auch „Gigging“ genannt, entwickelt sich zur neuen Normalität. Hilde Jenssen, Leiterin des Bereichs Fundamental Equities bei Nordea Asset Management, sieht in der neuen Gig Economy attraktive Investmentchancen – sofern Unternehmen auf nachhaltige Geschäftspraktiken hin geprüft werden.

Das US Bureau of Labor Statistics berichtete 2017, dass 55 Millionen Menschen in den USA „Gig-Arbeiter“ seien.[1] Das entspricht etwa 34 Prozent der Erwerbsbevölkerung der USA. Diese Zahl dürfte zudem weiter wachsen, auf voraussichtlich 43 Prozent im Jahr 2020. Laut einem Bericht der Unternehmensberatung McKinsey könnte die Gig Economy sogar die größte strukturelle Veränderung am Arbeitsmarkt seit der industriellen Revolution sein. „In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass solche Veränderungen Potenzial für Investoren liefern. Die Gig Economy könnte zu einer attraktiven Anlagechance für nachhaltigkeitsorientierte Anleger werden“, so Jenssen.