Nachdem die Adidas-Aktie Anfang 2016 aus ihrem vorherigen Aufwärtstrendkanal zur Oberseite ausgebrochen ist, setzt eine äußerst steile Rallye ein, die bis heute ungebrochen ist und das Wertpapier auf einen Wert von 296,75 Euro aufwärts gedrückt hatte. Anfang August verlor das Papier binnen einer Woche schlagartig 15 Prozent an Wert und musste noch einmal in den Unterstützungsbereich aus Mai Juni dieses Jahres um 254,00 Euro zurücksetzen. Von da an haben sich aber wieder Käufer klar durchsetzen können und einen Anstieg bis Anfang Oktober auf 289,05 Euro vollzogen. Nach mehreren Wochen einer groben Seitwärtsbewegung ist das Papier zu Beginn dieser Handelswoche erneut an seine Trendbegrenzung angestiegen und könnte mithilfe weitere positive Impulse schon bald an seine Jahreshochs anknüpfen. Denkbar wäre sogar ein Ausbruch darüber und damit Notierungen weit über 300,00 Euro.