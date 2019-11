Vonovia will 1,57 Euro Dividende je Aktie zahlen

Der Immobilienkonzern Vonovia hat Neunmonatszahlen für 2019 vorgelegt. Bei den Mieteinnahmen weist die Gesellschaft aus Bochum einen Anstieg von 1,39 Milliarden Euro auf 1,53 Milliarden Euro aus. Gruppenweit ist das bereinigte EBITDA von 1,14 Milliarden Euro auf 1,33 Milliarden Euro gefallen. Auch bei den Fund from Operations ging es nach oben: Je Vonovia Aktie weist das Unternehmen Fund from Operations in Höhe von 1,72 Euro für die ...