Wirecard – China-Kracher!

Die Ad Hoc von Wirecard kam um 11.20 h – der Konzern wagt den Markteintritt in China. Was das bedeutet und was Sie tun sollten, das haben wir um 11.22 Uhr an unsere Abonnenten im Turbo-Dienst herausgeschickt. Der letzte Trade auf Wirecard war ein “long” bei rund 115 Euro, jetzt schauen wir mal, was sich nun ergibt. Seien Sie gespannt – hier geht es entlang. Übrigens – wichtig für alle, die ein Abo erwägen und fragen, was Sie bekommen. Schon ab heute! – denn für uns ist die Jahresendrally quasi schon durch – gibt es unsere 10 SILVESTERRAKETEN. Spekulative Papiere mit Gewinnchancen jeweils über 100% bei quer gedachtem Ansatz mit Hilfe Behavoiral Finance. Also – seien Sie dabei, von den letzten 10 Sommerraketen schlugen 8 voll ein!