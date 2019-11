FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Nachrichten zu den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen haben den Dax am Dienstag weiter steigen lassen. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Wochen reichte es gegen Mittag allerdings nur für ein Plus von 0,14 Prozent auf 13 154,78 Punkte. Der MDax für mittelgroße Werte sank indes um 0,24 Prozent auf 28 850,03 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,19 Prozent auf 3672,24 Zähler zulegte.

Die Hoffnung auf ein Teilabkommen zwischen den USA und China hatte den Dax bereits am Montag über 13 000 Punkte klettern lassen - erstmals seit fast anderthalb Jahren. Diese Hoffnung erhielt nun durch Berichte des "Wall Street Jounal" (WSJ) sowie der "Financial Times" (FT) neue Nahrung. Dort heißt es unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, dass die USA und China einen Teil der in den vergangenen Monaten eingeführten Zölle zurücknehmen könnten. Bereits Ende vergangener Woche hatten beide Seiten betont, dass das Teilabkommen kurz vor dem Abschluss stehe.