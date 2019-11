Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Berichten, dass die USA die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 112 Mrd. USD in Betracht ziehen, hat sich während der asiatischen Handelszeiten die Risikostimmung verbessert, so die Experten von XTB.Europa habe jedoch am Dienstag einen gemischten Start erlebt: Abgesehen von Aktien aus Russland und Spanien hätten die wichtigsten europäischen Indices in der Nähe der gestrigen Schlusskurse eröffnet. [ mehr