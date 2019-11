Getreu dem Motto „Es hätte schlimmer kommen können!“ fiel die Reaktion des Marktes auf die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse des Ölkonzerns aus. Die Aktie konnte zulegen und sich erholen. Diese Erholung bekam nun weitere Unterstützung durch die jüngste Entwicklung der Ölpreise. Insgesamt hat sich das Chartbild im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 20.10. deutlich aufgehellt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Von Chartregionen jenseits der 75 US-Dollar kann der Wert aktuell nur „träumen“. Die zentrale Aufgabe für die nächsten Wochen lautet vielmehr, nicht unter die Zone 67,0 / 65,0 US-Dollar abzutauchen. Das wäre aus charttechnischer Sicht ein verheerendes Signal, wie der obere 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis eindrucksvoll dokumentiert. Sollte es dazu kommen, müsste man sich auch mit dem Tief aus dem Jahr 2010, das damals bei 56,0 US-Dollar markiert wurde, auseinandersetzen. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar. Oberhalb von 75,0 US-Dollar (inkl. 200-Tage-Linie) käme es zu einer gewissen Entspannung. […]“.

Die Aktie konnte den Bereich um 67 / 65 US-Dollar nochmals verteidigen. Seit kurzem ist nun eine Erholung zu beobachten, die mit der Rückeroberung der psychologisch wichtigen 70 US-Dollar bereits einen ersten Achtungserfolg erzielen konnte.

Schauen wir zunächst die aktuellen Q3-Daten an. ExxonMobil erzielte im September-Quartal einen Umsatz in Höhe von 65,0 Mrd. US-Dollar, nach 76,6 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Gewinn des Konzerns belief sich auf 3,17 Mrd. US-Dollar, nach 6,24 Mrd. US-Dollar. Trotz der im Jahresvergleich deutlich schwächeren Kennzahlen reagierte der Markt erleichtert. Die Erwartungen waren offenkundig noch niedriger angesiedelt. Immerhin gelang es ExxonMobil, seine Produktion um 3 Prozent auf 3,9 Mio. boepd zu steigern.

Kurzum: Die Zahlen sind da und sie fielen nicht so schlecht aus, wie befürchtet. Die Erholung hat die Aktie mittlerweile auf knapp 71,7 US-Dollar (per Schlusskurs 04.11.) geführt. Demnach könnte sich die Bewegung nun aus charttechnischer Sicht bis in den Bereich von 75,0 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite bleibt es dabei. Die 67 / 65 US-Dollar müssen halten, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.