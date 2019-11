Von Wirecard gibt es am Dienstag Neuigkeiten - allerdings sind es nicht die Neunmonatszahlen 2019, die werden es erst morgen vom DAX-notierten Fintech-Konzern gemeldet. Vielmehr sind es Neuigkeiten aus dem chinesischen Markt, mit denen das Unternehmen heute für Aufmerksamkeit sorgt: „Wirecard wird schrittweise sämtliche Anteile an AllScore Payment Services mit Sitz in Peking erwerben”, heißt es von Seiten der Gesellschaft. Mit ...