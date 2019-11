Nachdem der Handelsstreit zwischen den USA und China vollkommen entbrannt ist, gelang es lediglich noch bei 50,58 US-Dollar Anfang 2018 ein letztes markantes Hoch zu markieren, anschließend wurde bis Mitte letzten Jahres eine Trendwende in Form einer SKS-Formation aufgestellt und anschließend aktiviert. Die Folge dessen waren Kursverluste bis an die Jahrestiefs aus 2016 um 20,00 US-Dollar herum. Erst gegen Ende letzten Jahres kam JD.com wieder etwas zurück, konnte aber nicht über den Widerstand von 32,00 US-Dollar mehr zulegen. Zugleich wurde eine Seitwärtsbewegung etabliert, die auf der Unterseite um 25,48 US-Dollar begrenzt wurde. Nachdem sich nun ein möglicher Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China abzeichnet, nutzten Käufer im gestrigen Handel ihre Chance und trieben das Wertpapier von JD.com über die Kaufmarke von 32,00 US-Dollar voran. Damit könnten auf Sicht der nächsten Tage weitere Gewinne anstehen, die es durchaus wert sein könnten auf der Oberseite nachgehandelt zu werden.

Wochenschlusskurs beachten

Ein Tag macht noch keinen Sommer, das Gleiche sollte auch für JD.com gelten. Trotz eines Kursniveaus oberhalb von 32,00 US-Dollar sollte nach Möglichkeit der Ausbruch noch auf Wochenbasis bestätigt werden. Nur so ließe sich im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial zurück an die runde Kursmarke von zunächst 35,00 US-Dollar freisetzen. Bei einer Einigung der beiden Länder könnte mittelfristig sogar ein Kursanstieg an 40,00 US-Dollar anstehen und stellt damit eine beträchtliche Gewinnchance dar. Um bestmöglich von einem erhofften Lauf der JD.com-Aktie zu partizipieren können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4EPU etwas näher ansehen. Ein Rückfall des Wertpapiers unter das Niveau von 30,80 US-Dollar würde hingegen die Annahme eines Fehlausbruchs auf der Oberseite festigen, in diesem Fall müsste noch einmal Abgaben auf 29,58 US-Dollar einkalkuliert werden, Verluste bis in den Bereich von 27,50 US-Dollar wären in diesem Fall ebenso vorstellbar.