Dabei muss man verschiedene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen durchführen. Zunächst informieren die Verantwortlichen von AVZ Minerals die um die Lagerstätte Roche Dure herum lebenden Menschen. Dazu hat man sich in den vergangenen Tagen mit verschiedenen Ortsvorstehern und lokalen Würdenträgern getroffen. Diese werden über die Pläne von AVZ Minerals informiert und können ihre Meinung dazu äußern. So kann man auch auf Bedenken der Bevölkerung eingehen. Geführt werden diese Gespräche einerseits von Verantwortlichen von AVZ Minerals, andererseits hat man sich die Unterstützung von EmiAfrica-Beratern gesichert.

Bei AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) laufen die Arbeiten rund um das Lithium- und Zinnprojekt Manono in der Demokratischen Republik Kongo auf Hochtouren weiter. Mitte Oktober hat man für ein Transportproblem eine Lösung gefunden, man kann dort auf die Unterstützung des Nachbarstaates Tansania setzen. Jetzt geht das Management die nächsten Herausforderungen an.

In einem ersten Schritt wurden bereits die Ortsvorsteher von Luba und Kiluba über die Lage und die Pläne der Bergbaugesellschaft informiert. Auch die Jugendvertreter von Manono wurden zu einem Gespräch eingeladen. Solche Hearings und Treffen sind notwendig, um von den Behörden letztlich die notwendigen Bergbaugenehmigungen zu erhalten.

Daneben erarbeitet AVZ Minerals mit seinen Beratern auch an der Umweltstudie zu Manono. Hier muss ein Umweltmanagementplan erarbeitet werden, die Nachhaltigkeit ist von besonderer Bedeutung. Daher läuft derzeit eine Studie zu Fauna und Flora rund um das Abbaugebiet von Roche Dure. Kurz vor dem Start stehen außerdem hydrogeologische Untersuchungen.

Nigel Ferguson, Managing Director von AVZ, freut sich auf die Gespräche. Er will die Gesprächspartner dabei von den Vorteilen seines Lithium- und Zinnprojekts überzeugen: „Die Stakeholder-Konsultation ist ein kritischer Bestandteil des Prozesses zum Erhalt der Bergbaugenehmigungen für den Abbau auf dem Manono-Projekt, sowohl im Hinblick auf die Erklärung unserer Standards der sozialen Verantwortung als auch im Hinblick auf das behördliche Genehmigungsverfahren.“

Rund um Roche Dure wird es in den kommenden Wochen eine Menge an Aktivitäten geben. AVZ Minerals hat eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben, die für einen Betrieb der Anlage notwendig sein werden. Dazu zählen die Erzsortierung, die Straßensanierung, die Dieselversorgung und auch die Minenplanung. Nicht zu vergessen sind das Marketing, die IT-Infrastruktur und die Finanzmodellierung.

Noch einen Fortschritt gibt es aus dem Kongo zu berichten: Im Dezember soll die Entwässerung von Roche Dure abgeschlossen sein. Und zuletzt macht AVZ auch noch deutlich, dass auf Manono keine weiteren geotechnischen Bohrungen erfolgen müssen. Die bisher geleisteten Arbeiten waren so gut, dass sie als völlig ausreichend angesehen werden. Das spart Geld und Zeit.

