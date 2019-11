Bereits seit geraumer Zeit begleiten wir die Aktie des US-Ölkonzerns bei ihrer Seitwärtsbewegung. Die zunächst vergleichsweise breit angelegte Handelsspanne verengte sich in den letzten Wochen zusehends. Aktuell probt die Aktie den Ausbruch.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 29.10. hat sich also einiges getan.

Die damalige charttechnische Konstellation fassten wir wie folgt zusammen: „[…]Übergeordnet dominiert zwar weiterhin wie erwartet die Seitwärtsbewegung, doch der Aktie gelang es, die Oberseite auszudehnen. Nach dem Ausbruch über die 65,0 US-Dollar hat sich der Wert nun in Richtung 67,5 US-Dollar vorgearbeitet. In diesem Bereich verläuft eine wichtige Widerstandslinie. Bislang scheiterten erste Versuche, diese Hürde zu überwinden. Möglicherweise geben die morgigen Daten den nötigen Rückenwind hierzu… Auf der Unterseite wäre es ideal, wenn die Aktie die 65,0 US-Dollar weiterhin verteidigen könnte, um so den Druck auf den Widerstand bei 67,5 US-Dollar aufrecht zu erhalten.“



In der Folgezeit hielten die 65,0 US-Dollar dem Druck stand. Die charttechnische Basis für einen Aufwärtsimpuls blieb somit intakt. Dann kamen die Q3-Daten. So richtig überzeugend fielen diese zwar nicht aus, doch negative Überraschungen gab es ebenfalls nicht. Der Umsatz belief sich im September-Quartal auf 1,580 Mrd. US-Dollar, nach 1,793 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2018. Das Unternehmen wies einen Verlust in Höhe von -205 Mio. US-Dollar aus. Der adjustierte (um Sondereffekte bereinigte) Verlust belief sich auf -98 Mio. US-Dollar oder EPS von -0,32 US-Dollar.

Gestern (04.11.) unternahm die Aktie bereits einen Versuch, die 70 US-Dollar ins Wanken zu bringen. Dieser scheiterte zwar, aber der Wert notiert noch immer in unmittelbarer Reichweite. Das Ziel muss es sein, über kurz oder lang den Bereich um 70 US-Dollar und damit den Bereich des September-Hochs aus dem Weg zu räumen. Sollte dieses gelingen, stünde die Tür in Richtung 74,5 US-Dollar (Hoch aus dem Oktober 2018) offen. Unter die 65,0 US-Dollar sollte es nun jedoch nicht mehr gehen. Anderenfalls ist eine Neubewertung der Lager erforderlich.