HelloFresh bestätigt erhöhte Prognose für 2019 - neuer Vorstand

HelloFresh hat am Dienstag Zahlen für das dritte Quartal 2019 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 302 Millionen Euro auf 441 Millionen Euro. „In demselben Zeitraum lieferte HelloFresh 68,9 Millionen Mahlzeiten an 2,61 Millionen aktive Kunden in allen Märkten, in denen das Unternehmen weltweit aktiv ist”, so die Berliner. Die EBITDA-Marge für das dritte Quartal beziffert die Gesellschaft auf einer ...