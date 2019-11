NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte sich die Rekordjagd zunächst mit gedämpften Tempo fortsetzen. Das Handelshaus IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start am Dienstag 0,26 Prozent höher auf 27 534 Punkte.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückt Uber in den Fokus. Der Fahrdienst-Vermittler verbuchte im dritten Quartal starke Geschäftszuwächse, machte aber erneut einen großen Verlust. Uber konnte die Erwartungen der meisten Analysten zwar beim Nettoergebnis und beim Umsatz übertreffen. Doch die an der Wall Street stark beachtete Entwicklung des operativen Geschäfts sorgte bei Anlegern für große Enttäuschung: Die Aktien sackten vorbörslich um rund 7 Prozent ab.

Auch Aktien von Düngemittelkonzernen sind einen Blick wert. So fielen Mosaic vorbörslich um 5 Prozent, während die Anteilsscheine von Nutrien zwischenzeitliche Verluste wieder wettmachten. Beide Unternehmen hatten ihre Gewinnausblicke gekappt.

Nutrien stimmte zwar eine schwächere Düngernachfrage vorsichtiger für das Gesamtjahr. Für das kommende Jahr aber gibt sich Konzernchef Chuck Magro optimistisch. Das Agrarumfeld beginne sich zu verbessern, was die Düngernachfrage ankurbeln sollte. So führten wegen der verkürzten Vegetationsperiode geringere Soja- und US-Maiserträge zu höheren Preisen. Hintergrund sind Überflutungen in weiten Teilen des mittleren Westens der USA im Frühjahr, die den Farmern das Leben schwer machten. Sollten die Landwirte in Aussicht auf höhere Preise im kommenden Jahr mehr anbauen, müssten sie die Felder zuvor vermehrt düngen./la/fba