Zuvor war Herr Coetzer in zahlreichen Führungspositionen bei globalen Bergbauunternehmen tätig, unter anderem als Senior Vice President in den südamerikanischen Betrieben von Kinross Gold (WKN A0DM94), als COO von Xstrata Nickel, als COO von Xstrata Coal South Africa und als Managing Director bei Placer Dome Inc. in Afrika. Herr Coetzer hat einen Abschluss in Bergbauwesen von der University of Pretoria, Südafrika.

Gleichzeitig ernannte Harte Gold Dr. Martin Raffield zum Executive Vice President und COO. Dr. Raffield verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Untertagebergbaubetrieben in Kanada und Afrika. Zuletzt war Herr Raffield Chief Technical Officer von Golden Star Resources. Von Juni 2007 bis 2011 war er als leitender Berater und Practice Leader bei SRK Consulting (US) tätig. Vor seiner Zeit bei SRK war er leitender Ingenieur und Bergverwalter bei Placer Dome Inc. in der Campbell Mine. Herr Raffield hat einen Dr. der Geotechnik der University of Wales und ist ein in Ontario zugelassener professioneller Ingenieur.

Die neue Unternehmensleitung wird gleich alle Hände voll zu tun haben, denn auf Grund von Problemen im Betrieb der Mine (Anlaufverzögerungen in der Anlage zur Herstellung von Verfüllmaterial / Probleme mit der Untertageinfrastruktur und der Leistung der Auftragnehmer) (wir berichteten https://www.goldinvest.de/news/86-harte-gold-corp/3088-harte-gold-gibt-ein-update-fuer-das-dritte-quartal-und-eine-prognose-fuer-das-jahr-2019) blieb die Produktion des dritten Quartals hinter der Zielvorgabe aus der Machbarkeitsstudie zurück. Harte rechnet für 2019 jetzt noch mit einer Goldproduktion von 24.000 bis 26.000 Unzen nach einer Prognose von zuvor 39.200 Unzen.

Herr Coetzer zeigt sich aber zuversichtlich, diese Probleme in den Griff bekommen zu können. Er erklärte anlässlich seiner Ernennung: „[..] Ich sehe ein enormes Potenzial in der Liegenschaft Sugar Zone und glaube, dass die bis dato erlebten, betrieblichen Herausforderungen überwunden werden können. Nach meinem und Martins Amtsantritt liegt unser kurzfristiger Fokus darauf, die operative Leistung zu verbessern, den Untertagebetrieb zu optimieren, zu gewährleisten, dass die Anlage zur Herstellung des Verfüllmaterials zum Jahresende in Betrieb ist, und einen Minenplan sowie eine Strategie für 2020 umzusetzen, die realisierbar sind. [..]“

Wir werden berichten, wie es bei Harte Gold weitergeht.

