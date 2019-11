publity verkauft Immobilie mit Gewinn

Das Immobilien-Unternehmen publity meldet den Verkauf einer Büroimmobilie in Ismaning bei München. Finanzielle Details werden nicht genannt, da Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart wurde. Allerdings sei der Verkauf gewinnbringend erfolgt, so publity in einer Mitteilung am Dienstag. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Verkauf noch im laufenden Jahr endgültig abgewickelt werden kann.„Die ca. 3.530 Quadratmeter ...