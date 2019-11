NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts einer wachsenden Hoffnung im Handelsstreit deutlich gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Die Festverzinslichen litten unter einer gestiegenen Risikoneigung. Im Handelsstreit zwischen den USA und China scheinen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter anzunähern. Darauf deuten mehrere Medienberichte vom Dienstag hin.