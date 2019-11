Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung will die Elektromobilität mit höheren Subventionen voranbringen, so Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Mit den Kaufprämien für Elektroautos wird erneut am Ende der Wertschöpfungskette versucht, mit Hilfe von Steuergeldern einen Markt zu kaufen. [ mehr