ZEW-Ökonom Martin Kesternich zum offiziellen Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanische Regierung hat mit einem offiziellen Schreiben an die Vereinten Nationen das Klimaabkommen von Paris aufgekündigt, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Prof. [ mehr