AMD markiert neues Jahreshoch

Insgesamt beschrieb das Wertpapier von AMD bis Mitte 2018 einen vergleichsweise ruhigen Kursverlauf, der zweifelsfrei aufwärts gerichtet war. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte der Wert unerwartet stark und markierte bei 34,30 US-Dollar sein vorläufiges Hoch. Dieser Anstieg blieb jedoch nicht ohne Folgen, schnell holten Bären die Aktie wieder ab und drückten sie erneut in den Unterstützungsbereich um 16,00 US-Dollar abwärts. Zu Beginn dieses Jahres hat sich dann wieder eine erneute Aufwärtsbewegung eingestellt, die bis August auf ein Verlaufshoch von 35,55 US-Dollar aufwärts geführt hatte. Nach einer zwischengeschalteten und mehrmonatigen Konsolidierungsbewegung unterhalb der Höchststände aus 2018 brach der Wert zu Beginn dieser Handelswoche schließlich auf frische Hochs aus und dürfte nun seine übergeordneten Kursziele sukzessive abarbeiten.

Direkte Long-Chance

Der dynamische Kursanstieg über das Widerstandsniveau aus 2018 bei 34,30 US-Dollar hat in erster Linie Kurspotenzial an 38,45 US-Dollar freigesetzt. Darüber könnte es rechnerisch sogar in den Bereich von grob 45,00 US-Dollar weiter aufwärts gehen, das entspräche dem projizierten 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement. Um hiervon bestmöglich zu partizipieren, kann ein hoch gehebeltes Instrument genutzt werden, wie beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA519K. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf maximal 200 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht fehlen, ist bei der aktuellen Konstellation jedoch noch unterhalb von 34,00 US-Dollar zu belassen. Sollte AMD jedoch darunter zurückfallen, wird ein erneuter Test der Unterstützungszone um 27,75 US-Dollar und somit den 200-Tage-Durchschnitt sehr wahrscheinlich. So, wie sich das Chartbild aktuell darstellt, ist die Aufwärtsvariante stark zu favorisieren.