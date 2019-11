Commerzbank: Wichtiges Zeichen der Stärke!

Die Commerzbank-Aktie vollzog am Montag den Wiederanstieg über die 50-Tagelinie. Damit konnte eine kritische Situation entschärft werden, bevor es gefährlich wurde. Auch am Dienstag konnte die Bewegung in den ersten beiden Handelsstunden weiter fortgesetzt werden. Zwar war die Dynamik nicht annähernd so stark wie am Vortag, doch zumindest die Aufwärtsbewegung wurde fortgesetzt.

Damit eröffnet sich den Käufern die Chance, die ... Weiterlesen