Investmentstil: Value oder Growth – am besten beide ins Depot

Value: Titel mit Substanz

Wer langfristig investierten möchte, stößt auf die Frage, Substanz- (Value) oder Wachstumstitel (Growth)? Ein Überblick über zwei populäre Investmentstile.

Fondsmanager, die sich Value verschrieben haben, suchen nach „werthaltigen“ Unternehmen, deren wahren Werte aus ihrer Sicht vom Markt aktuell verkannt werden, also unterbewertet erscheinen. Sie interessieren sich nicht für Trends oder wachstumsgeprägte Branchen. In ihrem Fokus stehen so genannte „graue Mäuse“ – solide Gesellschaften mit guter Marktposition, die stetig Gewinne generieren und steigern. Der Fondsmanager hofft darauf, dass der Markt das Unternehmen in Zukunft höher bewertet.