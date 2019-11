Die neue Woche begann am Montag für die NEL ASA-Aktie recht vielversprechend, denn die Käufer konnten den Kurs bis auf 0,82 Euro ansteigen lassen. Allerdings konnte der Dienstag an die guten Ergebnisse des Vortages nicht anknüpfen. Nach einer noch recht positiven Eröffnung fiel die Aktie in der ersten Handelsstunde bereits um 4,49 Prozent auf 0,78 Euro zurück.

