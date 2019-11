(JK-Trading.com) – Der DAX hat nach seinem imposanten Wochenstart und der Rückeroberung der 13.000er Marke am Dienstag zu einer Verschnaufpause angesetzt.

In der Tat hatte ich in der DAX-Betrachtung für Dienstag eine solche als wahrscheinlicher erachtet, als eine Korrekturbewegung zurück in den Bereich um 12.980/13.000 Punkte.

Letztere steht aber weiter als Option im Raum, sollte ganz besonders sollte China versuchen den aktuell innenpolitisch wachsenden Druck auf Donald Trump zu seinen Gunsten ausnutzen und auf eine Aufhebung der aktuellen Importzölle hinwirken, andernfalls die Verhandlungen rund um einen Phase-1-Deal zunächst zum Erliegen kommen lassen.

Rein technisch würde ein Re-Test der 12.980/13.000er Region wahrscheinlich werden, sollte der deutsche Leitindex unter die 12.100er Marke fallen.

Auf der Oberseite steht weiter die Region um die Mai-/Juni-Hochs 2018 um 13.200/230 Punkte im Visier, eine kurze, dynamische Squeeze-Bewegung sollte meines Erachtens in Bezug auf anstehende Long-Engagements mit Vorsicht genossen und auf Nachhaltigkeit geprüft werden.

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading