Die Aurelius-Aktie ging nach dem Tief vom 8. Oktober bei 34,18 Euro in eine neue Aufwärtsbewegung über. Dieser gelang es bis Mitte Oktober an die 50-Tagelinie vorzudringen. In der zweiten Hälfte des Monats war der gleitende Durchschnitt hart umkämpft und der Kurs pendelte unstetig um den EMA50.

Durch den Anstieg vom Montag auf 38,16 Euro verdichten sich nun aber die ... Weiterlesen