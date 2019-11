creditshelf geht nach Bayern

In München eröffnet creditshelf eine neue Dependance. Zunächst werden dort drei Personen arbeiten. Ein Ausbau der Vertriebsmannschaft ist geplant. Mit dem neuen Büro will creditshelf seine Vertriebsaktivitäten erhöhen. Bisher hat die Gesellschaft ein Vertriebsbüro in Berlin. In der bayerischen Hauptstadt will sich creditshelf vor allem auf Technologie- und Wachstumsunternehmen fokussieren.Dazu Marktvorstand Daniel Bartsch: ...