NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag dank ungebrochener Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit in neue Höhen vorgearbeitet. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 erreichten im frühen Handel Rekordstände. Doch rasch verließ die Anleger der Mut wieder. Die Gewinne bröckelten zum Teil ab.

Der Dow, der bis auf 25 560 Punkte gestiegen war, legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 27 553,81 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,16 Prozent auf 8224,03 Punkte, nachdem er zuvor bis auf 8228 Punkte geklettert war. Der S&P 500 hielt sich am Vortagsschluss und sank zuletzt um 0,02 Prozent auf 3077,60 Zähler. Der den breiten Markt widerspiegelnde Index hatte zum Wochenstart eine Höchstmarke erreicht.