NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts wachsender Hoffnungen im Handelsstreit zwischen den USA und China ihre Verluste ausgeweitet. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Die wieder risikofreudigeren Anleger wandten sich vom Rentenmarkt ab und hin zum US-Aktienmarkt, der zeitweise Rekordstände feierte.

Zweijährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 11/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,67 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen fielen um 24/32 Punkte auf 97 28/32 Punkte und rentierten mit 1,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahre gaben um 1 22/32 Punkte auf 97 31/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,34 Prozent./ck/he