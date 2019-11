S&P500 – Lange wird das Strohfeuer nicht mehr anhalten! Der amerikanische Index setzt in den vergangenen Wochen noch einmal einen drauf, steht aber letztlich vor einem Zwischenhoch. Wir sehen den Markt bekanntlich bis in den Bereich von 2925 Punkte abverkaufen, bevor die übergeordnete Aufwärtsbewegung sich in Richtung 3200 Punkte weiter fortsetzt. Solange der Markt sich nun unter 3087 Punkten hält, bleibt der imminente Abwärtsdruck erhalten, um den ersten Stein der anstehenden Abwärtsbewegung ins Rollen zu bringen

Sobald uns hierfür eine Bestätigung vorliegt, werden wir einen entsprechenden Short hinterlegen und gehen im Anschluss noch einmal von Notierungen im Bereich von 2925 Punkten aus. Langfristig sehen wir den S&P500 allerdings deutlich höhere Notierungen anlaufen, weshalb wir nach der erwarteten Abwärtsbewegung auf die Longseite wechseln werden.

Auch wenn die aktuelle Bewegung sich momentan deutlich länger hinzieht als erwartet, sehen wir schon bald den ersten Stein fallen, der die anstehende Abwärtsbewegung auf den Weg bringen wird.

