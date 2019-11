Nach einer fulminanten Rallye von 1.160 US-Dollar beginnend ab August letzten Jahres konnte sich der Goldpreis wie erwartet über die Hürde von 1.366 US-Dollar hinwegsetzen und Anfang September schließlich in die lange favorisierte Zielzone von 1.557 US-Dollar einmarschieren. Seitdem herrscht aber ein zwischengeschalteter Abwärtstrend, der zunächst als bullische Flagge gewertet worden ist. Allerdings trübt sich das Chartbild innerhalb des im abgelaufenen Monats etablierten steigenden Dreiecks zunehmend ein. Solche Formationen sind aus technischer Sicht trendbestätigend, eine Auflösung zur Unterseite hat sich bereits im gestrigen Handel nur zu deutlich angedeutet und könnte frische Tiefes hervorbringen. Da hilft auch die Dollarschwäche offenbar nur wenig gegen einen weiter fallenden Goldpreis.

Das eindeutige Scheitern der bullischen Marktteilnehmer im Bereich von 1.520 US-Dollar und der gestrige Ausverkauf unter die untere Begrenzung des steigenden Dreiecks könnten weitere Verkäufe auf den Plan rufen und für Abgaben zunächst an die Oktobertiefs bei 1.459 US-Dollar sorgen. Darunter müsste mit einem Rücklauf des Goldpreises auf 1.450 US-Dollar gerechnet werden, insgesamt bestünde sogar die Möglichkeit eines Rückläufers an das Ausbruchsniveau um 1.366 US-Dollar. Für jeden dieser Teileabschnitte können sich Investoren bei Interesse beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE1K05 etwas genauer anschauen. Positiven Auftrieb, würde der Goldpreis hingegen erst bei fallenden Aktienmärkten oder einem schwächeren Dollar erhalten. Jedoch erst über dem Niveau von 1.520 US-Dollar kann tatsächlich ein Rücklauf an 1.557 US-Dollar und somit die Jahreshochs erfolgen. Das längerfristige Chartbild schließt aber weiterhin einen Kursanstieg auf 1.700 US-Dollar als mittelfristige Zielmarke nicht aus. Erst muss aber die laufende Konsolidierung endgültig verdaut werden.