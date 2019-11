STS Group AG veröffentlicht 9-Monatszahlen - Prognose 2019 bestätigt - Entwicklung im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen des Managements

- Positive Auftragsentwicklung insbesondere in China und vielversprechende Entwicklung im E-Mobility-Bereich

- Umsatzrückgang auf 276,3 Mio. EUR im 9-Monatszeitraum (9M/2018: 309,2 Mio. EUR). Rückgang um 10,6 % aufgrund weiterhin schwacher Automotive-Märkte; EBITDA steigt um 29,4 % auf 13,2 Mio. EUR gegenüber Vorjahr (9M/2018: 10,2 Mio. EUR); Adjusted EBITDA unter Vorjahr bei 14,1 Mio. EUR

- Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung von Forderungen auf "Non Recourse"-Basis führt mittelfristig zur Reduzierung der Netto-Finanzverschuldung

- Prognose bestätigt: Umsatz und Ergebnismarge im unteren Bereich der kommunizierten Bandbreiten

Hallbergmoos/München, 6. November 2019. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihre Zwischenmitteilung zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019.

Andreas Becker, CEO der STS Group AG: "Das aktuelle Geschäftsjahr 2019 stellt die Automobilindustrie vor große Herausforderungen. Die gesamte Branche befindet sich derzeit in einem rasanten Wandel, um veränderte Anforderungen wie beispielsweise Emissionsvorschriften zu erfüllen. Zudem wirken sich allgemeine wirtschaftliche Unsicherheiten weltweit auf unser Geschäft aus. Umfassendes Know-how in Kombination mit hoher vertikaler Integration machen die STS Group zum idealen Systemlieferanten für die Lösungen der Mobilität von heute und morgen - unabhängig vom jeweiligen Antrieb. Das Kundeninteresse an unseren Lösungen sowie die positive Auftragsentwicklung auch im innovativen E-Mobility-Bereich beweisen, dass die STS Group sowohl strategisch als auch operativ gut aufgestellt ist. Wir werden die Herausforderungen meistern und blicken optimistisch in die Zukunft."