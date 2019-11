SAP, Vonovia, Siemens Healthineers: Mehr Geld für die Aktionäre!

Spannend sind die Zahlen zum dritten Quartal jedoch häufig, weil das eine oder andere Unternehmen sich hierbei in die Karten schauen lässt, inwiefern die kommenden Dividenden oder Aktienrückkäufe angehoben werden könnten. So nun auch bei den drei DAX-Vertretern SAP (WKN: 716460), Vonovia (WKN: A1ML7J) und Siemens Healthineers (WKN: SHL100). Schauen wir im Folgenden einmal, was wir derzeit wissen und was Investoren möglicherweise im kommenden Jahr erwarten können.

Die aktuelle Berichtssaison fegt derzeit wieder über Indizes und Märkte hinweg. Investoren erhalten hierbei erneut einen kurzfristigen Einblick in aktuelle Zahlen, so manche Aktie kann hierbei glänzen, andere müssen hingegen im Nachgang der jeweiligen Zahlenwerke ordentlich Federn lassen.

SAP: Mehr für Aktienrückkäufe oder Sonderdividende

Eine erste Aktie, bei der die derzeitigen Quartalszahlen für eine regelrechte Überraschung bei Kapitalrückführungen gesorgt haben, ist zunächst die von SAP. Wie der DAX-Softwarehersteller nämlich in diesen Tagen mitgeteilt hat, werde man mehr Geld für Aktienrückkäufe oder aber eine Sonderdividende bereitstellen.

Demnach sollen noch in diesem Jahr rund 1,5 Mrd. Euro an die Investoren fließen, wobei man sich scheinbar noch uneinig ist, wie genau die Mittel verteilt werden sollen. Wie gesagt, es wird scheinbar noch über eine weitere Dividende oder den Kauf eigener Anteilsscheine nachgedacht.

Diese weiteren Mittel sollen jedoch als Ergänzung der bisherigen Kapitalmaßnahmen gesehen werden. SAP möchte nämlich bislang rund 40 % des Konzerngewinns in Form der Dividende ausschütten und sofern weitere Mittel hier fließen, wäre das ein gewisser Bonus oder eine Erfolgsprämie.

SAP könnte sich hierbei zu einer spannenden Dividendenperle mausern. Zwar zahlte das Unternehmen in diesem Jahr lediglich 1,50 Euro an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 121,52 Euro lediglich einer Dividendenrendite in Höhe von 1,23 % entsprechen würde. Durch die bisherige Wachstumsgeschichte stiegen hier jedoch in den vergangenen sieben Jahren auch die Dividenden konsequent an. Möglicherweise werden Investoren hier, sofern das Wachstum anhält, konsequent weiter steigende Dividendenrenditen sehen.

Vonovia: Höhere Dividende in Aussicht!

Eine zweite Aktie, die sich bereits in die Kapitalrückführungspläne für das kommende Börsenjahr hat sehen lassen, ist außerdem die der Vonovia. Der Wohnimmobilienkonzern möchte demnach auch im kommenden Jahr eine höhere Dividende an die Investoren ausschütten. Bedingt durch ein starkes Wachstum, auch durch Zukäufe, fielen in diesem Jahr die Ergebnisse erneut besser aus, woran man die Investoren teilhaben lassen möchte.