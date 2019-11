ADOBE: Software-Hersteller mit Einladung zum Gap-Trading!

Das Unternehmen ist weltweit führend bei Grafikprogrammen und konnte in jüngster Zeit zahlreiche Kunden mit seinen Abonnement-Modellen überzeugen.

Rückblick: Die vergangenen 6 Monate verliefen für Adobe mit einem knappen Plus von 5,7 Prozent und heftigen Auf- und Ab-Bewegungen eher durchwachsen. Bei den Quartalszahlen am 4. November konnte das Unternehmen aus dem Bundesstaat Delaware aber positive Zahlen auf den Tisch legen, so dass das Wertpapier mit einem signifikanten Gap nach oben in den gestrigen Börsentag startete.

Chart vom 05.11.2019 Kurs: 289,097 USD

Meinung: Das Unternehmen ist weltweit führend bei Grafikprogrammen und konnte in jüngster Zeit zahlreiche Kunden mit seinen Abonnement-Modellen überzeugen. Die Chartformation spricht dafür, dass es weiter nach oben gehen könnte. Das Gap veranlasst zu der Vermutung, dass die seit Ende Juli andauernde Kursflaute erst einmal beendet ist.

Mögliches Setup: Ideal wäre wenn der Kurs weiter in Richtung des Gap gehen würde, die Lücke aber nicht nachhaltig verletzen würde. Im weiteren Verlauf könnte dann ein Ausbruchsniveau definiert werden - hier im Chart idealtypisch bei 286 USD eingezeichnet. Für einen Swingtrade sollte zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden. Es könnte auch gerne ein paar Tage seitwärts gehen. Der Stopp Loss könnte dann unterhalb der Unterstützungsline bei 282,60 USD gesetzt werden. Bis zu den nächsten Quartalszahlen im Dezembe wäre auch für einen längeren Swingtrade ausreichend Spielraum.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ADBE.

