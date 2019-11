Von der Commerzbank Aktie kommen weitere charttechnische Kaufsignale. Im Handel am gestrigen Dienstag hat der MDAX-notierte Banktitel in der Spitze einen Aktienkurs von 5,786 Euro erreicht und ist mit 5,764 Euro (+1,23 Prozent) aus dem XETRA-Handel gegangen. Damit konnte der Aktienkurs der Commerzbank sich knapp oberhalb der kurzfristig wichtigen charttechnischen Hürde bei 5,65/5,73 Euro einfinden. Aktuelle Indikationen am frühen ...