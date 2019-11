FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst weiter auf seinem hohen Niveau stagnieren. "Nach den starken Gewinnen ist für die Anleger jetzt erst mal Abwarten angesagt", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem müssen die Anleger einmal mehr eine Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,10 Prozent auf 13 136 Punkte. Er hatte bereits am Dienstag wenig Dynamik gezeigt und mit einem minimalen Plus geschlossen, womit er sich auf dem höchsten Niveau seit Juni 2018 behauptete. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich am Mittwoch ebenfalls ein knapper Rückgang ab.