Siemens Healthineers springt an

Siemens Healthineers kam zum Ende des Gj. 2018/19 (per 30.9.) so langsam ins Rollen. Der Medizintechniker steigerte dank eines starken Schlussquartals den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,8% auf 14,5 Mrd. Euro und lag damit etwas über der Zielspanne (Steigerung von 4 bis 5%).

Trotz der nur allmählich abklingenden Auslieferungs- und Installationsprobleme beim neuen Laborsystem Atellica kletterte das ber. Ergebnis um 9% auf 2,5 Mrd. Euro, so dass die Marge mit 17,3% nur knapp unter den anvisierten 17,5% blieb. „Wir glauben aber weiter an das Potenzial von Atellica, nur werden wir dessen Profitabilität erst später als gehofft realisieren“, so CEO Bernd Montag bei der Präsentation der Zahlen.