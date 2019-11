Garmin - Naviations-Highflyer setzt zur Trendfortsetzung an!

Die derzeitige Konsolidierung hat bereits den EMA 9 berührt, eine Trendfortsetzung scheint nahe zu sein!

Symbol: GRMN ISIN: CH0114405324

Rückblick: Garmin Ltd. ist einer der wohl bekanntesten Hersteller von satellitengestützten Naviationsgeräten und hat seinen Sitz in Schaffhausen, Schweiz. Mit über 12.000 Mitarbeitern entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Geräte für die Straßennavigation, Fitnesstracker, Outdoor- und Natursportgadgets sowie Zubehör für die Marine- und Luftnavigation. Ein Großteil der Produktion erfolgt in Taiwan, dem Heimatland von Co-Gründer Min Kao. Mit den letzten durchwegs positiven Quartalszahlen vom 30.10.2019 konnte der Konzern einen Umsatzanstieg zum Vorjahresquartal von 15,4 % auf 934,4 Mio. USD verlauten. Der Gewinn je Anteilsschein überstieg die Erwartungen der Anleger mit 1,27 USD deutlich, was zu einem Aufwärtsgap von knapp 7 % führte. Dieses hievte die Aktie über den letzten Widerstand von 89,69 USD, bis jetzt konnte die Aktie das hohe Niveau sehr gut halten und Anleger sahen bisher keinen Grund, sich von ihren Anteilen zu trennen. Der exponentiell gleitende 9 Tages-Durchschnitt hat inzwischen aufgeschlossen, ein deutlicher Intraday-Abpraller von diesem war gestern die Folge.