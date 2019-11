Wirecard hat am Mittwochmorgen die Zahlen für die ersten neun Monate 2019 vorgelegt. Zudem wurde die Prognose für 2019 bestätigt und für 2020 ein operativer Gewinnsprung in Aussicht gestellt. An der Frankfurter Börse reagieren die Anleger durchaus positiv auf die Nachrichten des DAX-notierten Unternehmens aus Aschheim bei München. Aktuelle Indikationen liegen nach einem schwächeren Handelsbeginn am frühen Morgen um 123 Euro, ...