Am Tagestief des 23. Oktober notierte die Aktie von Carl Zeiss Meditec knapp zwölf Prozent unter dem Vortages-Schlusskurs. Auslöser der Verkäufe war der Umstand, dass Carl Zeiss eine geringere Gewinnmarge auswies, als das Unternehmen noch Anfang Oktober avisiert hatte. Der Grund hierfür war, dass man bei dieser der Bilanz vorgelagerten Aussage den Fehler gemacht hatte, Investitionen in zwei Geschäftsbereichen nicht mit einzurechnen. Das war unschön, aber was diejenigen, die die Aktie daraufhin auf den Markt warfen, nicht berücksichtigten:

Wende oberhalb der mittelfristig entscheidenden Unterstützungen

Denn dass es gelingt, steigende Preise in einem Umfeld allgemein schwindenden Wachstums durchzusetzen und so die Marge deutlich zu steigern, zeugt davon, dass die Medizintechnik-Branche zumindest bislang ein Fels in der Brandung ist. Und die Überlegung, dass das auch im Fall einer sich weiter eintrübenden Gesamtwirtschaft so bleibt, ist realistisch. Dementsprechend sahen viele Marktteilnehmer diese Enttäuschungs-Reaktion als Chance, nicht zuletzt, weil dadurch auch das charttechnische Rückgrat des Aufwärtstrends hielt:

Der Chart zeigt, dass schon am Tag dieser Bilanz erste Käufe das Minus reduzierten. Seither geht es langsam, aber stetig wieder aufwärts. Wichtig ist, dass die Käufe nahe des doppelten Leitstrahls des Aufwärtstrends in Form der bei 88,57 Euro verlaufenden, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der derzeit bei 89,82 Euro angesiedelten 200-Tage-Linie begannen. Damit ist der Trend bestätigt. Und zuletzt gelang es, die Nackenlinie eines Doppeltopps, das durch die Reaktion auf die Bilanz vollendet wurde, zurück zu erobern. Solange die Aktie nicht wieder deutlicher unter diese bei 97,85 Euro verlaufende Nackenlinie zurückfallen sollte, hat sie gute Chancen, das bisherige Rekordhoch bei 111,50 Euro nicht nur zu erreichen, sondern ein gutes Stück zu übertreffen.