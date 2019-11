FoodTech – die nächste Revolution?

eToro bietet auf FoodTech ein neues CopyPortfolio an.

Seit den frühesten Tagen der Menschheit ist die Ernährung ein wesentlicher Treiber der Technologie. Von der Herstellung von Werkzeugen, die uns geholfen haben, aus dem Zeitalter des Jägers/Sammlers in das Zeitalter der Landwirtschaft zu gelangen, bis hin zu aktuellen Technologien für im Labor gezüchtetes Fleisch, 3D-gedruckte Lebensmittel und gentechnisch veränderte Pflanzen mit CRISPR. So sehr uns unsere Fähigkeit, uns selbst zu erhalten, seit Jahrtausenden dient, so sehr hat sie auch einige der schlimmsten Probleme geschaffen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist.