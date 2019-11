So gehen Kurs- und Wirtschaftsentwicklung wieder Hand in Hand

Die Anleger ignorierten allerdings die Risiken und sahen lediglich das Positive in den Entwicklungen. So bedeuten die Zinssenkungen der Fed schließlich billigere Liquidität, die in die Wirtschaft und die Märkte fließt. Zudem wurde im Trennungsverfahren Großbritanniens von der EU ein No-Deal-Brexit immer unwahrscheinlicher und im US-chinesischen Handelsstreit eine Einigung immer wahrscheinlicher.

Risiken werden ausgeblendet

Das Negative wurde derweil völlig ausgeblendet. So musste die Fed die Zinsen nur deshalb senken, weil die Risiken für die US-Wirtschaft zunahmen und das Wachstumstempo abnahm. Zudem deuteten Frühindikatoren an, dass sich diese Tendenz sogar zu beschleunigen drohte. Daneben ist der Ausgang des Brexits angesichts anstehender Neuwahlen inzwischen wieder völlig offen. Und vor dem Hintergrund, dass es bei dem Handelsstreit zwischen den USA und China bereits viele Kehrtwendungen gab, ist eben auch hier noch nichts in trockenen Tüchern.

Aktienmärkte folgen dem Prinzip Hoffnung

Die Kursanstiege an den Aktienmärkten sind daher derzeit überwiegend eine Spekulation darauf, dass am Ende alles gut wird und sich das Wachstumstempo der globalen Wirtschaft wieder beschleunigt. Dies führt ohne Rücksicht auf Verluste zu immer weiter steigenden Aktienkursen - dem Anlagenotstand sei Dank.

Ermutigende Konjunkturdaten

Allerdings waren die jüngsten Wirtschaftsdaten auch durchaus ermutigend. Gemessen an den harten makroökonomischen Daten kann von einer sich verstärkenden Beeinträchtigung der US-Wirtschaft nicht die Rede sein - siehe das BIP-Wachstum der US-Wirtschaft um 3. Quartal 2019. Zudem sorgte, wie Torsten Ewert vorgestern bereits berichtete, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für eine bullishe Stimmung. Und der Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM) deutet laut ISM ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von immerhin noch 1,6 % an.