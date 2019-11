Der nächste “Knaller” und erneut entsprechende Reaktion erwartet…

Nach Millionendeal zum Wochenende folgt der nächste Knaller ++ Umsatzziel bei weitem überschritten ++ Ziel: Weltweit größter legaler Cannabismarkt seit 2014 ++

Eilmeldung:

TransCanna Holdings*

WKN: A2PA4W

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

TransCanna Hits Initial Revenue Target

Aufgrund der gebotenen Eile melden wir uns mit einer kurzen Blitzmeldung zur soeben veröffentlichten Mitteilung.

TransCanna meldet am Mittwochmorgen etwas, mit dem wohl niemand zum jetzigen Zeitpunkt gerechnet hätte: Das aufstrebende Cannabis-Start-up generiert jetzt schon Umsätze! Und die gesteckten Ziele des Managements wurden sogar bei weitem übertroffen.

Über eine Viertel Millionen Dollar (CDN) Umsatz wurden dank der erfolgreichen Expansion vom Cannabis-Süßwarenhersteller SolDaze und dem bereits prämierten Grower Lyfted Farms binnen nur eines Monats an Umsatz generiert und die Tendenz ist steigend, hat allein SolDaze in der letzten Woche des Monats Oktober 50.000 Dollar (CDN) umgesetzt.

Die Prognosen des Management beliefen sich mit einem Monatsumsatz von 150.000 Dollar deutlich unter dem, was man nun dank der ersten Expansion beider Unternehmen erreichen konnte. Und der Ausbau der Kapazitäten soll fortgesetzt werden. Wie schon bekannt und durch das TransCanna-Team mehrfach kommuniziert, liegen die Umsatzerwartungen des Management für das Jahr 2020 bei mindestens 25 Mio. Dollar (CDN). Die aktuelle Börsenbewertung von TransCanna liegt bei etwas über 30 Mio. Dollar (CDN). Das Upside der Aktie erscheint somit extrem.

Fazit:

Die Aktie von TransCanna hatte schon auf den Abschluss der Akquisition von Lyfted Farms (die es vor kurzem sogar in das Forbes-Magazin geschafft hat) extrem heftig reagiert. Vor der Meldung war die Aktie in unseren Augen total “überverkauft” und in Hinblick darauf, dass akkreditierte Investoren noch im Juni diesen Jahres 5,00 $ für eine Einheit eines 10 Mio. Dollar-Private Placements (inkl. eines 6$-Warrants; CDN) bezahlt haben, erscheint der aktuelle Kurs immer noch grotesk. Die ersten jetzt generierten Umsätze mit nur zwei Geschäftszweigen wurden bislang noch ohne die neue in TransCannas Besitz befindliche Megafabrik in Kalifornien erzielt. Allein die Fabrik wurde laut Meldung vom 25. März 2019 auf rund 75 Mio. US-Dollar geschätzt. Ziehen Sie Ihr eigenes Fazit!

Lesen Sie hier unser jüngstes Update zur Aktie von TransCanna:

Zu Anfang 2019 gehörte diese Aktie ganz gewiss zu den größten “Cannabiswetten” am Markt. Wir haben frühzeitig aufmerksam gemacht und die Aktie von TransCanna entwickelte sich tatsächlich zu den absoluten Topwerten in der Cannabisbranche. Viele unter den jetzigen LeserInnen werden mit der TransCanna-Aktie sehr viel Geld verdient haben. Der Aktienkurs stieg tatsächlich binnen weniger Monate von unter 1$ im Januar auf ein Hoch von fast 8$ (CDN) im April. Ab Juli wurde aber auch die Aktie von TransCanna im Sog der abfallenden Kurse der großen kanadischen Cannabisplayer nach unten gezogen. Aber jetzt sehen wir einen “Restart” durch die am Freitag nach Börsenschluss bekanntgegebene Meldung!

TransCanna Holdings*

WKN: A2PA4W

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Letzte News: TransCanna and Lyfted Farms Sign Definitive Purchase Agreement

Millionendeal!

Am vergangenen Freitagabend gab es extrem starke Neuigkeiten: Für die schon länger geplante Akquisition des langerfahrenen und lizensierten Growers Lyfted Farm (vor kurzem im Forbes-Magazin) wurde eine definitive Kaufvereinbarung unterschrieben. – Ein Paukenschlag in der noch immer nicht einmal ein Jahr jungen Unternehmensgeschichte seit Börsengang im Januar 2019 und eine Transaktion, deren Wert mit über 6 Mio. USD beziffert wird.

Wir glauben bei der TransCanna-Aktie an einen extremen Turnaroundkandidaten und dass sich für den risikobereiten Anleger ein jetziges Investment schon in den nächsten Tagen und Wochen extrem auszahlen könnte (wie sich auch bereits deutlich abzeichnet). Wie eingangs erwähnt, das Jahreshoch der Aktie liegt bei fast 8$ (CDN). Nach der veröffentlichten Meldung über die Lyfted Farms-Akquisition waren allein am Montag Kursgewinne im hohen zweistelligen Prozentbereich möglich. Denn lange war es ruhig bestellt um TransCanna und so mancher mag schon gar nicht mehr an den Abschluss der angekündigten Akquisitionen geglaubt haben. Jetzt werden wir eines besseren belehrt.

Wir haben die am Freitagabend veröffentlichte Meldung zum Anlass genommen, uns kurz mit dem TransCanna-Chairman Arni Johansson zu unterhalten. Genau jetzt und in den nächsten Wochen scheinen einige sehr wichtige Meilensteine für TransCanna anzustehen, allem voran auch die bereits langerwartete Lizenzierung der Megafabrik in Kalifornien.

Megafabrik in Modesto soll allein 70 Mio. USD wert sein

TransCanna verfügt über die wahrscheinlich größte Cannabisverarbeitungsfabrik in ganz Kalifornien. Ein Gutachten schätzt allein den Wert der Fabrik auf rund 70 Mio. USD. Absurd: TransCanna bringt es derzeit an der Börse lediglich auf eine Bewertung von rund 12 Mio. Dollar (CDN), und das, obwohl laut TransCanna-Manager Arni Johannson das Geschäft schon in den nächsten Wochen einen positiven Cashflow abwerfen soll.

Sein erklärtes Ziel für das Geschäftsjahr 2020 sind mindestens 25 Mio. Dollar (CDN) Umsatz, um im Folgejahr auf 80-100 Mio. Dollar (CDN) zu kommen. “An unserem Ziel, binnen kürzest möglicher Zeit zu einem der größten Player im seit 2014 weltweit größten Markt für Cannabis (Kalifornien) heranzuwachsen, hat sich nichts geändert. Wir glauben, dass wir hierfür nicht einmal mehr den Kapitalmarkt anzapfen müssen”, erklärt uns Johansson. Das Produktportfolio von SolDaze (schon jetzt prämierte Cannabissüßwaren) und Lyfted Farms (rund 200 Cannabissorten) und der vorgerollte Joint von Daily sollen zunächst die entsprechenden Umsätze generieren. Weitere Akquisitionen seien in der Planung. Zudem glaubt Johannson, dass die Megafabrik in Kalifornien (Modesto) noch vor Ablauf des Jahres lizensiert sein wird. Über die weiteren Entwicklungen sollen Anleger konstant auf dem Laufenden gehalten werden.

Unsere Einschätzung:

Wir glauben an TransCanna und eine unvergleichbar große Chance mit der Aktie auf dem aktuell wohl doch extrem niedrig erscheinenden Kursniveau. Für die Fabrik allein sollte TransCanna um ein vielfaches höher bewertet sein. Mit den Akquisitionen von Lyfted Farms, SolDaze und Daily ergibt sich ein eben noch krasseres Bild einer extremen Unterbewertung. Die Aktie war bereits mit deutlich über 100 Mio. Dollar (CDN) bewertet, aktuell kaufen Sie das Unternehmen für fast einem Zehntel des Preises. Das Unternehmen hat seit dem Börsengang 26 Mio. Dollar (CDN) am Kapitalmarkt aufgenommen. Zuletzt wurde noch im Sommer eine Finanzierung von 10 Mio. Dollar (CDN) zu einem Preis von 5,00$ pro Einheit (Aktie und Warrant zu 6,00$) aufgenommen. Beim aktuellen Aktienkurs zahlen Sie heute ganz erheblich weniger. Wir meinen, die Chancen überwiegen eindeutig!

TransCanna: Eine in unseren Augen nicht vergleichbare Chance

TransCanna besitzt eine der größten (wenn nicht die größte) vertikal integrierten Cannabisanlagen in Kalifornien mit Zugang zu mehr als 39 Millionen Einwohnern und 240 Millionen Besuchern pro Jahr. Das Unternehmen hat kürzlich einen prämierten Produzenten für Cannabis- Lebensmittel (SolDaze) erworben. TransCanna bedient den größten Cannabismarkt der Welt und ist für Investoren und Partner wohl gleichermaßen eine große Chance. Die Versorgung des riesigen geografischen Gebiets Kaliforniens bei gleichzeitiger Einhaltung der staatlichen Vorschriften hat sich als Hindernis für viele ausländische Unternehmen erwiesen. TransCanna will das ändern. Mit einer Produktionsstätte von über 18.000 Quadratmetern und einer soliden Vertriebsstrategie ist das Unternehmen in der Lage, den größten Cannabismarkt der Welt effektiv zu bedienen.

Informieren Sie sich selbst über TransCanna:

Webseite: https://www.transcanna.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von TransCanna Holdings.

