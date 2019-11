Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der amerikanische und der britische Finanzmarkt sind eng miteinander verwoben, während der deutsche Finanzmarkt von Schwankungen in den USA in der Regel weniger betroffen ist - diese Zusammenhänge hat Dr. Christian Proaño, Professor für Volkswirtschaftslehre , insbesondere Angewandte Wirtschaftsforschung, an der Universität Bamberg in einer neuen Studie nachgewiesen. [ mehr