× Artikel versenden

NATGAS / ERDGAS Wir verkaufen weitere Positionen und laden neu auf!

Der Trade in Natgas alleine lässt die Heide so richtig wackeln. Der Markt zeigt seine impulsive Kraft und folgt aufs Haar genau unserer Primärerwartung. Wir befinden uns jedoch erst am Anfang des Weges. Dieser Markt kann sich noch mehr als verdoppeln. Wie es jetzt weiter geht lesen Sie hier!





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.