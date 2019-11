Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Großbritannien legte der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor im Oktober von 49,5 auf 50,0 Punkte zu (Konsens: 49,7), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit habe sich die Stimmung in der britischen Wirtschaft zum Start des 4. Quartals zwar leicht gebessert, insgesamt würden die zuletzt veröffentlichten Umfragewerte aber nach wie vor auf eine leichte Kontraktion der Wirtschaft hindeuten. [ mehr