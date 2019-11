Nachdem Heidelberger Druck heute Quartalszahlen vorgelegt hat, klettert die Aktie des Druckmaschinenbauers im Handel am Mittwoch stark an. Zwischenzeitlich werde 1,377 Euro erreicht, mittlerweile liegt der Aktienkurs aber nur noch bei 1,321 Euro (+10,73 Prozent). Erste Gewinnmitnahmen sind zu verzeichnen, nachdem das Papier gleich zu Handelsbeginn von 1,28 Euro auf das Tageshoch gesprungen war. Am späten Vormittag wurde dann das ...