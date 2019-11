ThyssenKrupp: Eine entscheidende Hürde ist erreicht!

Die ThyssenKrupp-Aktie konnte ihren Mitte August gestarteten Anstieg in den letzten Tagen fortsetzen und bis an die 50-Wochenlinie vorstoßen. Diese verläuft aktuell bei 13,69 Euro. Da sich der gleitende Durchschnitt in den letzten Wochen immer weiter abgeflacht hat, ist die Chance zu einem Bruch des Widerstands nun gegeben.

Auch das Hoch von Anfang April bei 13,55 konnte in der Zwischenzeit ... Weiterlesen