StockDay Report Spezial - Die Besten Aktien für 2020 Seit der 18er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Silver One ist ein auf Silber fokussiertes Unternehmen, das erstmals im September 2016 unter dem Symbol SVE an der TSX.V Börse gehandelt wurde. Es notiert auch an der OTCQB in New York unter dem Symbol SLVRF und in Frankfurt unter dem Symbol BRK1. Die größten Aktionäre des Unter- nehmens sind Eric Sprott mit 10,8%, SSR Mining mit 6,7% und First Mining Gold mit 3,4%. Silver One schloss im Juli 2019 eine Finanzierung in Höhe von CAD$ 4,96 Mio. ab. Im Fokus der Aktivitäten stehen die beiden Hauptprojekte in Nevada, die ehemals produzierende Candelaria- Silbermine und das hochgradige epithermische Projekt auf der Cherokee-Liegenschaft. CEO Gregg Crowe

Ihr Fokus liegt auf Silber und Gold. Was machtdiese Märkte so attraktiv?

Silber ist ein wichtiges Element, das im Alltag häufig verwendet wird. Unsere heutige Gesellschaft könnte ohne Silber nicht funktionieren. Obwohl Silber als Investition in Form von Münzen und Barren gekauft wird, handelt es sich hauptsächlich um ein Industriemetall. Es wird hauptsächlich und zunehmend in der Elektronikindustrie, in Elektroautos, Computern, Mobiltelefonen und elektron- ischen Schaltungen eingesetzt. Weitere häufig verwendete Anwendungen sind Sonnenkollektoren, Schmuck, Silberwaren, Spiegel, die Herstellung von Frostschutzmitteln sowie Hartlote und Lote. Ein weiterer wachsender Bereich ist die Robotik und die medizinische Industrie, da Silber sich durch hervorragende antibakterielle Eigenschaften auszeichnet.

Silber wird hauptsächlich als Nebenprodukt in Verbindung mit anderen Elementen wie Gold, Blei, Zink und Kupfer gefunden. Obwohl jedes Jahr über 800 Millionen Unzen Silber verbraucht werden, sinken die Produktionszahlen.

Der weltweit größte Silberproduzent in Mexiko hat seit einigen Jahren rückläufige Zahlen. Reine Silberminen sind sehr selten. Eine Ausnahme bildet das Candelaria-Silberprojekt von Silver One in Nevada, das über 68 Millionen Unzen Silber produzierte. Die Mine wurde 1998 von Kinross aufgrund eines Einbruchs der Silberpreise auf deutlich unter US$ 5 pro Unze stillgelegt. Danach wurde was Projekt an Silver Standard verkauft, die ein umfangreiches Bohrprogramm am nördlichen Rand der beiden großen Tagebau- minen durchführten und bedeutende neue Ressourcen entdeckten.